Обстреливал из гранатомета позиции ООС. В Луганской области задержали боевика
Служба безопасности Украины сообщила о задержании участника незаконных вооруженных формирований в Луганской области. По данным правоохранителей, он обстреливал позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатомета АГС-17.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.
По данным следствия, задержанным является житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца.
После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" принимало активное участие в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.
Впоследствии злоумышленник сбежал из рядов боевиков из-за конфликта с главарями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и длительное время скрывался от правосудия.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.