Обстреливал из гранатомета позиции ООС. В Луганской области задержали боевика

Служба безопасности Украины сообщила о задержании участника незаконных вооруженных формирований в Луганской области. По данным правоохранителей, он обстреливал позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатомета АГС-17.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

Злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

По данным следствия, задержанным является житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца.

После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" принимало активное участие в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

Впоследствии злоумышленник сбежал из рядов боевиков из-за конфликта с главарями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и длительное время скрывался от правосудия.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.