При обстреле многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека

В результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека. После обстрела здание охватил пожар с 1 по 16 этажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошло значительное разрушение здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.
"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская". Также сообщалось, что российские войска обстреляли три многоэтажки в столице и один частный дом на Осокорках.
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