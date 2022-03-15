При обстреле многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека

В результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека. После обстрела здание охватил пожар с 1 по 16 этажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошло значительное разрушение здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены", - говорится в сообщении.