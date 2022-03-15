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При обстреле многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека

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Киев, Вторник 15 марта 2022 09:21
При обстреле многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека Фото: последствия обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артем Горовенко

В результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли два человека. После обстрела здание охватил пожар с 1 по 16 этажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошло значительное разрушение здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская". Также сообщалось, что российские войска обстреляли три многоэтажки в столице и один частный дом на Осокорках.

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