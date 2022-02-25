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При обстреле детсада в Ахтырке погиб охранник. Ранены сотрудница и двое детей

Автор: Юлия Бойко

На второй день вторжения России в Украину российские войска обстреляли детский садик в Ахтырке Сумской области. В результате погиб охранник и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Сообщается, что произошло попадание двух снарядов в двухэтажное здание детского сада, в результате чего погиб охранник, пострадала сотрудница садика и двое детей получил осколочные ранения.

"Дети госпитализированы в больницу. К счастью, возгорания здания не было… Российские войска продолжают атаковать город, идет бой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ахтырке из "Ураганов" обстреляли жилой массив, а снаряды попали в детский сад и бомбоубежище.

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Сумская областьВторжение России в Украину