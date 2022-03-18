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Под обстрелами в Запорожской области погиб пожарный. Пять спасателей получили травмы

Фото: Пожарный в работе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области заявило о гибели пожарного во время повторного обстрела российскими оккупантами места возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию управления в Facebook.

Трагедия произошла в селе Наталовка. Спасатели отправились туда ликвидировать пожар, возникший в результате вражеских обстрелов.

"Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный – старший пожарный 4 ГПРЧ Евгений Донец", – говорится в сообщении.

Кроме того, травмы разной степени тяжести получили еще 5 спасателей. В настоящее время они находятся в медицинских учреждениях.

К слову, отечественные силы ПВО сбили разведывательные дроны врага в Одессе.

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