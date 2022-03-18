Под обстрелами в Запорожской области погиб пожарный. Пять спасателей получили травмы

Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области заявило о гибели пожарного во время повторного обстрела российскими оккупантами места возгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию управления в Facebook.
Трагедия произошла в селе Наталовка. Спасатели отправились туда ликвидировать пожар, возникший в результате вражеских обстрелов.
"Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный – старший пожарный 4 ГПРЧ Евгений Донец", – говорится в сообщении.
Кроме того, травмы разной степени тяжести получили еще 5 спасателей. В настоящее время они находятся в медицинских учреждениях.
К слову, отечественные силы ПВО сбили разведывательные дроны врага в Одессе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.