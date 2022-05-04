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Под обстрелами оккупантов погиб журналист Александр Махов

Фото: Александр Махов (Facebook/Oleksandr Makhov)
Автор: Антон Федорцив

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Махов погиб под обстрелом 4 мая. Он работал военным корреспондентом телеканала "Дом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мацука сообщает.

О гибели Махова сообщили телеканал "Украина 24" и главред канала иновещания UATV Алексей Мацука. Именно для этих телеканалов военкор на протяжении многих лет освещал события на передовой.

"Он наш герой, "военкор Махов", как он сам себя называл при первых встречах, а мы до 24 февраля 2022 года всей редакцией пытались отговорить его от занятий именно военной журналистикой и переключиться на документальную публицистику. Но суть характера Саши проявилась в первые же дни войны – он, как всегда, четко, собрано и по-армейски выдержанно оповестил редакцию, что идет на фронт", – рассказал Мацука.

После начала полномасштабной агрессии России Махов ушел на фронт. "Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил", – написал он тогда в Facebook.

Напомним, что журналисты из Мариуполя получили международную премию "За свободу слова" за репортажи из блокадного города.

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