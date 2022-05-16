Под обстрелами в Донецкой области погибло 9 мирных жителей, - Кириленко

За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

По его словам, в результате российских обстрелов 3 человека погибло в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновому, Дробишевому и Катериновка. Еще 6 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмут привезли двух раненых гражданских из Луганской области. Им оказали медицинскую помощь.