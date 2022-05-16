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Под обстрелами в Донецкой области погибло 9 мирных жителей, - Кириленко

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, в результате российских обстрелов 3 человека погибло в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновому, Дробишевому и Катериновка. Еще 6 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмут привезли двух раненых гражданских из Луганской области. Им оказали медицинскую помощь.

Напомним, основные усилия российские военные сосредоточили на Донецком направлении. На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход в государственную границу Украины.

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