Из-за обстрела села под Николаевом погиб мужчина

Сообщается, что сегодня утром поступило сообщение о пожаре в гараже с автомобилем и в хозяйственной постройке на территории частного дома. Пожар возник вследствие обстрелов в селе Шевченково.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров. На месте было тело погибшего мужчины 1942 года рождения.

Фото: последствия обстрелов Николаевской области (t.me/dsns_telegram/6693)