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Обстрел Трехизбенки на Донбассе квалифицировали как теракт

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за вражеского обстрела Трехизбенки на Донбассе. Дело было квалифицировано как террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трьохзбенка на Луганщине, совершенного накануне российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Сейчас СБУ проводит документирование обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом ущерба, опрос свидетелей и очевидцев, отработку показаний потерпевших.

Фото: обстрел Трехизбенки квалифицирован как теракт (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, 27 октября российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Трехизбенка из запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных пушек.

В результате чего было повреждены пять жилых домов, а еще 235 обесточены.

Отметим, что прокуратура Луганской области уже открыла уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Донбасс