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Обстрел Славянска: из-под завалов частного дома достали тела двух мужчин

Фото: в Славянске из-под завалов частного дома достали тела двух мужчин (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Славянске спасатели завершили разбор завалов частного дома, пострадавшего в результате российского обстрела. Из-под завалов достали тела двух мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, на месте происшествия произошло разрушение конструктивных элементов частного жилого дома. Сейчас завершены аварийно-спасательные работы по разбору завалов частного жилого дома.

"На месте происшествия обнаружены и изъяты из под завалов тела 2-х мужчин (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Там добавили, произошел пожар легкового автомобиля, который сейчас ликвидирован. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Славянск. Под ударом оказались частные дома и автомобили.

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Славянск