Обстрел общежития в Харькове и рост смертности от COVID: новости за 17 августа

Российские оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском района Харькова, власти готовятся к сложному отопительному сезону, в ВОЗ заявили о стремительном росте смертности от COVID в мире. Подробнее о том, что произошло в среду, 17 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украина стоит по крайней мере за тремя взрывами в Крыму, - CNN

Украинские военные ответственные по крайней мере за три взрыва во временно оккупированном Крыму - на авиабазе в Саках, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Журналисты издания ознакомилось с отчетом украинского правительства, которое им предоставил чиновником, пожелавший остаться анонимным.

Зима близко. Где не будет отопления и как готовятся в областях

До начала отопительного сезона в Украине остается два месяца. Из-за войны в этом году он будет сложным: батареи станут холоднее, а в некоторых городах отопления не будет вовсе. Власти активно готовят инфраструктуру к зиме, но также советуют украинцам утеплять квартиры и запасаться теплыми вещами.

Подробнее о том, как проходит подготовка к отопительному сезону в регионах - в материале РБК-Украина.

В ВОЗ заявили о стремительном росте смертности от COVID в мире

Смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за последние четыре недели количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам Гебреисуса, за последнюю неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса.

Усик в образе казака поразил всех на дуэли взглядов с Джошуа

Александр Усик вышел на дуэль взглядов с Энтони Джошуа в пышном наряде украинского казака, и исполнил знаменитую песню "Ой у лузі червона калина", ставшую уже всемирно известной.

На кадрах YouTube-канала "Matchroom Boxing" видно, что украинский боксер супертяж, чемпион WBA, WBO и IBF на пресс-конференции перед боем реваншем с британцем Джошуа в Джидде (Саудовская Аравия) устроил на "битве взглядов" необычайное представление.

Дожди, град и шквалы по всей Украине: прогноз погоды на четверг

В четверг, 18 августа, в южных, центральных и восточных будут отмечаться дожди. В северных и западных возможна гроза.

Днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.