Обстрел машины Шефира квалифицировали как покушение на убийство. Открыто дело

Обстрел машины Сергея Шефира (первого помощника президента Украины) квалифицировали как покушение на убийство двух и больше лиц. Правоохранительные органы устанавливают причастных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, автоматная очередь прошила автомобиль на дороге между селами Лесники и Ходосовка.

"Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации", - отметила генпрокурор.

Она добавила, что правоохранители принимают меры, чтобы установить злоумышленников и задержать их.