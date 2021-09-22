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Обстрел машины Шефира квалифицировали как покушение на убийство. Открыто дело

Автор: Илона Свиридова

Обстрел машины Сергея Шефира (первого помощника президента Украины) квалифицировали как покушение на убийство двух и больше лиц. Правоохранительные органы устанавливают причастных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, автоматная очередь прошила автомобиль на дороге между селами Лесники и Ходосовка.

"Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации", - отметила генпрокурор.

Она добавила, что правоохранители принимают меры, чтобы установить злоумышленников и задержать их.

Напомним, сегодня утром неизвестные расстреляли машину Шефира, сам он не пострадал.

Ранение получил его водитель, всего по машине выпустили более 10 пуль.

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Сергей ШефирИрина Венедиктова