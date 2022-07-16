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Обстрел Донецкой области: оккупанты за сутки убили семерых гражданских

Фото: оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки из-за обстрелов врага погибли 7 мирных жителей, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закотном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения", - сообщил он.

Кроме того, в Константиновке умер человек, которого госпитализировали с ранениями из Луганской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 620 мирных жителей, еще 1586 - были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 15 июля оккупанты снова нанесли ракетный удар по Краматорску.

Как известно, Краматорск ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. В городе отсутствует газ, частично вода и электроэнергия.

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