Обстрел Донецкой области: оккупанты за сутки убили семерых гражданских

"За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закотном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения", - сообщил он.

Кроме того, в Константиновке умер человек, которого госпитализировали с ранениями из Луганской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 620 мирных жителей, еще 1586 - были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.