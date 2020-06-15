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Обстановка на Донбассе: ранен украинский военный, у боевиков один убит

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 07:29
Обстановка на Донбассе: ранен украинский военный, у боевиков один убит
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Боевики открывали огонь 15 раз за сутки

Украинские военные на Донбассе получили 15 обстрелов со стороны российских оккупантов течение воскресенья, 14 июня. Один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинские подразделения были вынуждены реагировать, потому прицельным огнем они подавили активность противника. Как следствие - разведка подтвердила, что один из боевиков был ликвидирован.

Установлено, что противник использовал запрещенные Минском минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Преимущественно, обстрелы участились ближе к вечеру.

Зафиксирован огонь ротивника вблизи Луганского, недалеко от населенных пунктов Орехово и Травневого, дважды возле Хутора Вольного, по два раза вблизи Авдеевки и Каменки, а также неподалеку от Марьинки и возле Песков.

"От начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе.

Напомним, предыдущие сутки, 13 июня, оказались для украинских военных трагическими - погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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