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Для общего доступа к вакцине от COVID-19 необходимо более 100 млрд долларов, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

В настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существует огромный разрыв между средствами, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и средствами, выделенными во всем мире.

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Об этом сообщает Global News.

По его словам, в настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств.

"Это - только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам. Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, в Украине от коронавируса тестируют четыре препарата.

Кроме того, в июле Министерство здравоохранения исключило два препарата из перечня используемых при лечении коронавируса.

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