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В ОБСЕ заявили, что судебные иски по выборам в США поданы поздно

США, Четверг 05 ноября 2020 01:11
В ОБСЕ заявили, что судебные иски по выборам в США поданы поздно
Фото: выборы в США (twitter com Omar Jeminez)
Автор: Артур Родивилов

Процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно. Утверждения о фальсификациях в день голосования безосновательны.

Об этом в среду, 4 ноября, заявил глава миссии наблюдателей от ОБСЕ Михаэль Георг Линк на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что неопределенность, вызванная тем, что иски в суд были поданы поздно, а также утверждения о фальсификациях на выборах привели к путанице и беспокойству со стороны представителей избирательных комиссий и избирателей, а также беспокойству, конечно, среди широкой общественности.

Глава миссии добавил, что заявления президента Дональда Трампа о фальсификациях подрывают доверие к демократическим институтам в стране.

Как сообщила журналистам глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек, на избирательных участках в США работают 50 наблюдателей ОБСЕ и 50 наблюдателей из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

По словам Гацек, окончательные выводы специалистов организации по всеобщим американским выборам будут опубликованы в начале 2021 года.

Напомним, Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.

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Новости Украины В мире Выборы в СШАДональд ТрампДжозеф БайденОБСЕ

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