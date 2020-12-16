ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОБСЕ зафиксировала 20 нарушений перемирия вблизи Попасной

Автор: Инна Собора

Специальна мониторинговая миссия СММ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.

За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.

Ранее ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений на Донбассе.

Также сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОБСЕДонбасс