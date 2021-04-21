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ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели ребенка в Снежном: отец активировал гранату

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 05:10
ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели ребенка в Снежном: отец активировал гранату Фото: ОБСЕ выяснило, что в Снежном погиб ребенок (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выяснила, что в оккупированном Снежном от взрыва гранаты погиб ребенок. Гранату активировал отец двухлетней девочки.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ за 20 апреля.

Миссия ОБСЕ уточняла сообщения о гибели ребенка в оккупированном Снежном. В результате взрыва ручной гранаты погибла двухлетняя девочка. Трагедия произошла еще 8 февраля.

"16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва", - говорится в сообщении ОБСЕ.

9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась
вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, женщина услышала взрыв.

"По словам женщины, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении", - рассказывают в ОБСЕ.

Также известно, что ребенка прооперировали в больнице Донецка, но 20 февраля девочка умерла.

Напомним, ОБСЕ выясняло обстоятельства гибели ребенка на Донбассе. Наблюдатели побывали в доме на окраине Александровского, в котором мальчик был в гостях на момент своей гибели.

Ранее сообщалось, что в Украине причастность к гибели ребенка назвали фейком.

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