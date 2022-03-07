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ОБСЕ сообщила об обстреле офиса в Мариуполе. Миссия эвакуируется из Украины

Автор: Артур Родивилов

Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Отмечается, что продолжается эвакуация местных членов миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.

Уточняется, что из Киева начался двигаться еще один конвой местных членов миссии. Последняя группа - "глава Миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину".

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