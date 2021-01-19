ОБСЕ сократила количество наблюдателей в Украине из-за COVID

Фото: наблюдатели ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила присутствие своих наблюдателей в Украине из-за пандемии коронавируса. Человеческий ресурс в ОБСЕ пытаются компенсироваться большим количеством установленных камер видеонаблюдения и техническими возможностями.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

"Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, было сокращено количество наблюдателей, которых привлечено к деятельности миссии в Украине. Эта нехватка человеческих ресурсов была в значительной степени компенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установление дополнительных камер наблюдения", - сказала Линде.

Ранее РБК-Украина писало, что ОБСЕ расширила свое присутствие в Херсонской области. Это сделано для отслеживания событий в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).