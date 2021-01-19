ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ОБСЕ сократила количество наблюдателей в Украине из-за COVID

Киев, Вторник 19 января 2021 14:21
ОБСЕ сократила количество наблюдателей в Украине из-за COVID
Фото: наблюдатели ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Игорь Литвиненко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила присутствие своих наблюдателей в Украине из-за пандемии коронавируса. Человеческий ресурс в ОБСЕ пытаются компенсироваться большим количеством установленных камер видеонаблюдения и техническими возможностями.

Об этом на брифинге в Киеве заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

"Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, было сокращено количество наблюдателей, которых привлечено к деятельности миссии в Украине. Эта нехватка человеческих ресурсов была в значительной степени компенсирована представителями миссии за счет расширения технических возможностей и установление дополнительных камер наблюдения", - сказала Линде.

Ранее РБК-Украина писало, что ОБСЕ расширила свое присутствие в Херсонской области. Это сделано для отслеживания событий в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОБСЕ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь