ОБСЕ подтвердила гибель еще 3 мирных жителей на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтверждает гибель еще 3 мирных жителей на Донбассе в июле. Об этом свидетельствует отчет миссии в Facebook.

В частности, по состоянию на 30 июня сообщалось о 7 погибших гражданских на Донбассе. Таким образом, с начала года на востоке погибли 10 мирных жителей.

"СММ подтвердила, что в период с 1 по 14 июля 3 гражданских лиц были убиты и 13 получили ранения, в результате чего общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 возросло до 81 (10 погибших и 71 раненый)", - сказано в отчете.

Напомним, в период с 17 по 30 июня СММ ОБСЕ подтвердила информацию о восьми раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 65 человек: 7 погибших и 58 раненых.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер заявила, что с середины апреля 2014 года и до 9 июня 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 3332 гражданских лица и более 7000 - были ранены. По словам Фрейзер, с начала этого года на Донбассе погибли 12 мирных жителей, 58 - были ранены. Она подчеркивала, что это - наименьший показатель за весь период конфликта.

Добавим также, пятый президент Петр Порошенко ранее заявлял, что на Донбассе погибли 2955 украинских военнослужащих.