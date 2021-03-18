ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений на Донбассе: стреляли вблизи Широкино и ДФС

Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 31 нарушение перемирия на Донбассе за сутки. Большинство из них - в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районах вблизи Широкино, а также к северо-востоку и югу от Донецкой фильтровальной станции.
За предыдущий отчетный период зафиксировано 93 таких нарушения (большинство произошло вблизи ДФС).
В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 1 такое нарушение.
Ранее в ОБСЕ заявляли, что в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта на Донбассе.
Напомним, 17 марта пророссийские боевика за день пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.