ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений на Донбассе: стреляли вблизи Широкино и ДФС

Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 31 нарушение перемирия на Донбассе за сутки. Большинство из них - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ .

В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районах вблизи Широкино, а также к северо-востоку и югу от Донецкой фильтровальной станции.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 93 таких нарушения (большинство произошло вблизи ДФС).

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 1 такое нарушение.