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ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений на Донбассе: стреляли вблизи Широкино и ДФС

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 07:11
ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений на Донбассе: стреляли вблизи Широкино и ДФС Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 31 нарушение перемирия на Донбассе за сутки. Большинство из них - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районах вблизи Широкино, а также к северо-востоку и югу от Донецкой фильтровальной станции.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 93 таких нарушения (большинство произошло вблизи ДФС).

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 1 такое нарушение.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта на Донбассе.

Напомним, 17 марта пророссийские боевика за день пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

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