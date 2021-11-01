Обрушение многоэтажки в Нигерии: из-под завалов достали тела первых жертв

В результате обрушения 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли по меньшей мере 7 человек - их тела достали спасатели. Под обломками дома остаются десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PM News .

По его данным, из-под завалов рухнувшего 21-этажного здания уже извлекли тела семи погибших. Спасательная операция продолжается. Под обломками могут находиться не менее 50 человек.

Как сообщил изданию источник в экстренных службах, с тех, как спасатели работают на месте рухнувшего здания, из-под завалов никого не извлекли живым. При этом собеседник отметил, что немногие люди были спасены до того, как на место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Владелец здания пока не установлен. Однако, по неподтвержденным данным, он был среди тех, кто оказался под завалами.