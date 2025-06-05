Образи, скасування субсидій та нова партія в США: що не поділили Маск і Трамп

Американський президент Дональд Трамп посварився зі своїм колишнім другом і радником Ілоном Маском. Обидва почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах, і наразі конфлікт лише загострюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Маска та Трампа в соцмережі Х.

Ілон "виснажувався", я попросив його піти, я відібрав у нього мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, які ніхто інший не хотів (він знав про це вже кілька місяців!), і він просто збожеволів!", - написав Трамп.

Президент США також наголосив, що припинити державні субсидії та контракти Маска є одним з найпростіших способів заощадити гроші в бюджеті країни.

"Мільярди й мільярди доларів. Я завжди дивувався, що (колишній президент Джо, - ред.) Байден цього не зробив!", - зауважив Трамп.

На цю заяву Маск відреагував майже відразу та наголосив, що це "очевидна брехня".

"Так сумно", - написав Маск.

Тим часом мільярдер в мережі Х розпочав опитування про створення нової партії в США.

"Чи настав створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме ті 80% населення, яке посередині?", - запитав він.

Варто додати, що акції Tesla, якою володіє Маск, впали на 15% через загострення його конфлікту з Трампом.