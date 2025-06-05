Образи, скасування субсидій та нова партія в США: що не поділили Маск і Трамп
Американський президент Дональд Трамп посварився зі своїм колишнім другом і радником Ілоном Маском. Обидва почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах, і наразі конфлікт лише загострюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Маска та Трампа в соцмережі Х.
Ілон "виснажувався", я попросив його піти, я відібрав у нього мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, які ніхто інший не хотів (він знав про це вже кілька місяців!), і він просто збожеволів!", - написав Трамп.
Президент США також наголосив, що припинити державні субсидії та контракти Маска є одним з найпростіших способів заощадити гроші в бюджеті країни.
"Мільярди й мільярди доларів. Я завжди дивувався, що (колишній президент Джо, - ред.) Байден цього не зробив!", - зауважив Трамп.
На цю заяву Маск відреагував майже відразу та наголосив, що це "очевидна брехня".
"Так сумно", - написав Маск.
Тим часом мільярдер в мережі Х розпочав опитування про створення нової партії в США.
"Чи настав створити нову політичну партію в Америці, яка справді представлятиме ті 80% населення, яке посередині?", - запитав він.
Варто додати, що акції Tesla, якою володіє Маск, впали на 15% через загострення його конфлікту з Трампом.
Конфлікт Трампа і Маска
Зазначимо, що конфлікт між чоловіками почався після того, як Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати та заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".
Законопроєкт про пільги та витрати
Днями Трамп підписав законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків, які були ухвалені ще за часів Трампа у 2017 році, та одночасне збільшення видатків на оборону і безпеку.
Для компенсації витрат, пропонуються скорочення в соціальних програмах. Таких, як:
- медстраховки для бідних,
- продовольчі талони,
- податкові пільги на екологічно чисту енергетику, що стосується й покупців електромобілів.
Після цього Трамп привселюдно розкритикував Маска. Лідер США наголосив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.
А у відповідь президенту Маск дорікнув йому, що нібито саме завдяки мільярдеру той отримав перемогу на торішніх виборах в США.
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