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Ображав військових на камеру. Суд Полтави відправив блогера в СІЗО

Фото: Роман Заволока (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Суд Полтави обрав запобіжний захід скандальному блогеру Роману Завлоці, який публічно ображав військових. Його відправили до СІЗО на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як відомо, справу щодо полтавця розглядали сьогодні на засіданні в Октябрському райсуді Полтави. Чоловіка відправили під варту строком на 60 діб. Про такий запобіжний захід клопотали прокурори. 

За даними Нацполіції, фігурант загалом поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення стримування збройної агресії РФ.

Загалом блогеру загрожує до 5 років увʼязнення.

Що відомо про справу

За даними слідства, 28 серпня під час вручення повісток на одній із вулиць Полтави фітнес-блогер, ображав та принижував військових у центрі міста, а також плюнув на одного з них.

Одним із працівників ТЦК був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій. 

Свої провокації блогер зняв на камеру та опублікував на власній сторінці в соціальній мережі. 

Після чого ввечері 29 серпня, перебуваючи у публічному місці, під час перевірки документів працівниками поліції він наніс тілесні ушкодження одному з них. 

Натомість того ж дня блогера затримали працівники СБУ спільно з Нацполом. Наразі його підозрюють за двома статтями:

  • ч. 1 та ч. 2 статті 435-1- "Образа честі і гідності військовослужбовця" та "Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця";
  • ч. 2 статті 345 - "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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