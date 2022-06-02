Обратный отсчет невозможен. В Минобороны высказались о сроках окончания войны

Никто сейчас не может четко определить, когда на самом деле закончится война в Украине. А Россия в это время готовится к затяжному конфликту.

"Мы не знаем дня завершения войны, а значит не сможем зачеркнуть как в дембельском календаре еще один день до демобилизации. Поэтому, 99-й, 100-й, 101-й - это просто военный календарь", - сказала Маляр.



Она добавила, что ключевая цель России - это разрушение украинской государственности.

"РФ осуществляет подготовку к ведению долговременной войны. Россия теряет не только своих людей, но и вооружение и военную технику", - прокомментировала заместитель министра обороны Украины.