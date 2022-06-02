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Обратный отсчет невозможен. В Минобороны высказались о сроках окончания войны

Фото: Анна Маляр (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Никто сейчас не может четко определить, когда на самом деле закончится война в Украине. А Россия в это время готовится к затяжному конфликту.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина.

"Мы не знаем дня завершения войны, а значит не сможем зачеркнуть как в дембельском календаре еще один день до демобилизации. Поэтому, 99-й, 100-й, 101-й - это просто военный календарь", - сказала Маляр.

Она добавила, что ключевая цель России - это разрушение украинской государственности.

"РФ осуществляет подготовку к ведению долговременной войны. Россия теряет не только своих людей, но и вооружение и военную технику", - прокомментировала заместитель министра обороны Украины.

Напомним, как далеко может зайти российская армия в Украине - читайте в эксклюзивном материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, с начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация оккупировала более 3 тысяч населенных пунктов Украины. Наши бойцы уже освободили чуть больше тысячи.

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Война в Украине