Обострение на Донбассе, разрыв контракта на поставку вакцин, новые медали на Паралимпиаде: новости за выходные

10 украинских военных ранены в результате обстрелов на Донбассе, Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде. Подробнее о том, что произошло на выходных, 28-29 августа, - в материале РБК-Украина.

Боевики обстреляли жилые районы и позиции ООС на Донбассе: 10 бойцов ранены

Ситуация на Донбассе ухудшилась. Боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы Луганской и Донецкой области. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате обстрелов 10 украинских бойцов были ранены и получили боевые травмы.

"6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии

Минздрав разорвет контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин из Индии. Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязанностей по контрактам. Из 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдёт ещё время, то есть до конца года он (препарат - ред.) может ещё не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", - пояснил министр.

Семь лет боролся за жизнь. Умер Герой Украины Петраковский

После семи лет болезни из жизни ушел выпускник Национальной академии сухопутных войск, Герой Украины подполковник Александр Петраковский. Мужчине было 33 года.

Отметим, что 20 июля 2014 года Петраковский получил тяжелое ранение головы в результате атаки боевиков из засады. Мужчина обеспечивал прохождение военной техники ВСУ и военнослужащих "Айдара" в аэропорт Луганск и несмотря на ранения продолжал координировать действия группы и выносил раненых в безопасное место. После хирургических вмешательств Александр проходил сложную реабилитацию.

Вблизи кафе в Запорожье неизвестные устроили стрельбу, пострадали 5 человек

В Запорожье вблизи кафе на улице Прибрежная магистраль злоумышленники устроили стрельбу. В результате инцидента пострадали пять человек.

Стрелявшие задержаны, правоохранители изъяли у них два пистолета марки "Форт", оружие направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Бросали дымовые шашки в колонну: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали более 60 человек

В субботу, 28 августа, в Одессе на ЛГБТ-акцию вышли около 200 человек. Произошли столкновения с протестующими против акции. В результате 61 человек был привлечен к ответственности. Среди них 12 несовершеннолетних.

Согласно результатам досудебного расследования, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 15 лицам в возрасте от 18 до 25 лет. "В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины Об административных правонарушениях", - отмечает пресс-служба полиции.

В Кабуле произошел мощный взрыв: что известно

На территории Кабула прогремел мощный взрыв. Сообщается, что к взрыву были причастны Соединенные Штаты Америки. По словам чиновника США, попросившего не раскрывать свое имя ракетный удар был нацелен на боевиков ИГИЛ.

Позже представитель Пентагона подтвердил, что американские войска осуществили ракетный удар по территории Кабула. Чиновник отметил, что силы США ликвидировали террориста-смертника, который направлялся в заминированном автомобиле в аэропорт.

В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

В Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna от COVID-19. Они были привиты вакцинами из партий, которые позже были приостановлены к использованию после обнаружения примесей. По данным министерства здравоохранения Японии, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата Moderna. Причина смерти до сих пор выясняется.

Позже в еще одной партии вакцины Moderna, которая была доставлена в Японию, обнаружили посторонние вещества. Из этой партии привили почти 400 человек.

Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020. Теперь Украина имеет десять золотых медалей на своем счету. Легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала "золото" по прыжкам в длину (Т12), показав результат в 5,54 метра. Роман Полянский одержал победу в академической гребле на 2000 метров класса PR1.

Так, завоевав уже 10 золотых медалей на Паралимпиаде-2020, наша сборная находится в топ-5 общего зачета. Напомним, украинские спортсмены 28 августа завоевали три "золота" на Паралимпиаде-2020 в Токио.