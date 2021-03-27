Обострение на Донбассе: посольство США в Украине призвало РФ прекратить насилие

Посольство США в Украине выразило глубокую тревогу по поводу гибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта . Ведомство призвало Россию соблюдать договоренности о перемирии.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат в результате обстрелов вблизи Шумов. Россия должна соблюдать режим прекращения огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия должна прекратить агрессию.

Напомним, 26 марта днем оккупанты из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. После этого глава государства начал консультации с лидерами "Нормандии".

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. Если Россия даст свое согласие, то заседание состоится 27 марта.

На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".