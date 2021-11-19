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Обострение на Донбассе. Погиб украинский военный

Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе с начала суток боевики четыре раза нарушили режим "тишины". В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

Трижды боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

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ДонбассВооруженные силы Украины