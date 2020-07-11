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Обострение на Донбассе: один военный погиб, трое ранены

Донбасс, Суббота 11 июля 2020 07:28
Обострение на Донбассе: один военный погиб, трое ранены
Фот: украинский военнослужащий (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Всего за сутки 17 нарушений режима "тишины"

В течение минувших суток, 10 июля, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Минометные обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного, на подступах к Новотошковскому и Новолуганскому. Кроме того, по оборонительных укреплениях наших защитников вблизи Катериновки агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

Также боевики обстреливали Водяное, пригороды Авдеевки, Невельское, Лебединское.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного. Потерь нет.

РБК-Украина писало, что 10 июля вблизи Авдеевки ранения получил еще один украинский военный после обстрела боевиками из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики стали чаще использовать снайперов и диверсионные группы на Донбассе, при этом их выход на позиции прикрывается минометными обстрелами позиций ООС.

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