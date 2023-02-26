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Оборонець збірної України з голом феєрично дебютував за океаном: відео

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Форт-Лодердейл, Неділя 26 лютого 2023 09:29
Оборонець збірної України з голом феєрично дебютував за океаном: відео Фото: Сергій Кривцов став першою зіркою поєдинку (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Легенда донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов провів у футболці "Інтер Маямі" перший матч у північноамериканській МЛС. Він доклався до перемоги над "Клубом де Фут Монреаль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

США, МЛС, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Клуб де Фут Монреаль" – 2:0

Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76

Українець вийшов у старті "чапель" на позиції правого центрального оборонця. На полі він провів усі 90 хвилин. Саме Кривцов відкрив рахунок під завісу першого тайму.

"Інтер Маямі" використав стандарт. Після подачі кутового з правого флангу на ближню стійку хтось із флоридців продовжив передачу далі. А на дальній Кривцов корпусом проштовхнув м'яч у ворота.

Після перерви "чаплі" відзначилися вдруге. Забив ще один дебютант – гаїтянець Боргелін. На 76-й хвилині в затяжній атаці "Інтера Маямі" він із другої спроби влучно зіграв на добиванні.

За підсумками двобою Кривцов був визнаний першою зіркою матчу. Наступний поєдинок флоридці зіграють 5 березня проти "Філадельфії Юніон". Контракт українця з "Інтером Маямі" чинний до 31 грудня 2024 року.

До слова, Україна піднялася вгору на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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