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Оборонець "Піттсбурга" захистив Кросбі, ветеран "Вашингтона" побив молодого: бійки дня НХЛ

Фото: Ділан Макілрат цього разу здолав Метта Ремпе (russianmachineneverbreaks.com)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники силової гри залишилися задоволеними матчами регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в Піттсбурзі та Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У штаті Пенсильванія оборонець "Піттсбурга" Джек Сент-Айвені зійшовся навкулачки з колегою за амплуа з "Міннесоти" Броком Фабером. Той мав нахабство атакувати біля борта самого Сідні Кросбі.

Головна зірка "Пінгвінз" і сам готовий був з'ясувати взаємини з кривдником, але втрутився рефері. Як наслідок, на Фабера налетів Сент-Айвені. Вони обмінялися не надто акцентованими ударами, але з господаря льоду злетів шолом. Зрештою, "спаринг" завершився внічию.

 

 

Натомість в американській столиці запалало в дебюті. Оборонець "Вашингтон" Ділан Макілрат "затанцював" у середині майданчика з форвардом "Рейнджерс" Меттом Ремпе, з яким мав облічитися ще з минулого сезону.

Досвідченіший оборонець "Кепіталз" відразу заволодів ініціативою. Він завдав кількох влучних ударів у голову Ремпе та навіть розсік тому щоку. Молодий "синьосорочечник" намагався втриматися на льоду, а коли почав падати додолу, то потягнув за собою і Макілрата.

До слова, канадський оборонець "Сіетла" Монтур став головним героєм вечора з хет-триком проти "Монреаля".

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