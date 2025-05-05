В Оболонському районі Києва вночі підірвали гранату, є постраждалий

У ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва пролунав вибух. У квартирі одного з будинків підірвали гранату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.
Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Прирічна.
Фото: вулиця Прирічна (google.maps)
Після повідомлення щодо подій до місця виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
"Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється", - пише поліція.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що нещодавно у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль.
Зокрема на початку квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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