В Оболонському районі Києва вночі підірвали гранату, є постраждалий

У ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва пролунав вибух. У квартирі одного з будинків підірвали гранату.

Після повідомлення щодо подій до місця виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Прирічна.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що нещодавно у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль.

Зокрема на початку квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.