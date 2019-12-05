В Оболонском районе столицы образовалась пробка из-за ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение на улице Богатырской

В четверг, 5 декабря, в Оболонском районе Киева на улице Богатырской образовалась пробка из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kev.ua.

Как сообщается, водителям приходится два часа стоять в пробке из-за затрудненного движения на улице в результате аварии. Причины ДТП неизвестны. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Утро начинается не с кофе : "ДТП на Богатырской! Огромная пробка! 2 часа стоим, и даже до больници не доехали(" Спешите дальше на здоровье, уважаемые водители Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 5 грудня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в городе Буча под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Cayenne и автобуса Рута. В результате два человека погибло и два пострадало.

Ранее во Львовской области на трассе Львов-Шегини произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате чего пострадали 3 человека.

Кроме этого, в Днепре грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Криворожском шоссе. В результате аварии водителя одного из автомобилей зажало в салоне, его пришлось вырезать спасателям.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года за 8 месяцев, в течение января - октября, произошло около 130 тысяч аварий на дорогах. Как отметил первый заместитель начальника Департамента Алексей Белошицкий, в этих автопроисшествиях погибли более 2700 человек.