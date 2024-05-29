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На Оболоні у Києві чоловік влаштував стрілянину

Фото: чоловік влаштував стрілянину на Обороні у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік влаштував стрілянину в Оболонському районі Києва. У момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Як зазначають у поліції, чоловік, який був під дією алкоголю, спочатку штовхнув перехожу. Коли за неї почали заступатись її знайомі, зловмисник дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли.

Внаслідок стрілянини постраждав 53-річний чоловік, постріл влучив йому у груди. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Зловмисником виявився місцевий житель 1989 року народження. Його затримали поліцейські за статтею 208 КК України. Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи.

Чоловіку оголосили підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років за ґратами.

 

Фото: у Києві чоловік влаштував стрілянину (facebook.com/UA.KyivPolice)

 

Нагадаємо, навесні у Житомирі невідомі розстріляли чоловіка у салоні авто. Його госпіталізували.

Також нещодавно працівники ТЦК у Закарпатській області відкрили вогонь у повітря через конфлікт з місцевими жителями.

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