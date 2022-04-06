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На видео с дрона попал момент расстрела мирных жителей в Буче

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Среда 06 апреля 2022 05:02
На видео с дрона попал момент расстрела мирных жителей в Буче На улицах Бучи (Фото: esp.md)
Автор: Константин Широкун

В сети опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как российские военные стреляют по велосипедисту в Буче. Анализ геолокации показал, что место съемки дрона совпадает с местом обнаружения тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Судя по видео, выстрелы производились из БМД-2 с маркировками "V" на кузове. Другая армейская техника в колоннах на соседних улицах на видео также имеет такую же маркировку.

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