На видео с дрона попал момент расстрела мирных жителей в Буче

В сети опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как российские военные стреляют по велосипедисту в Буче. Анализ геолокации показал, что место съемки дрона совпадает с местом обнаружения тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Судя по видео, выстрелы производились из БМД-2 с маркировками "V" на кузове. Другая армейская техника в колоннах на соседних улицах на видео также имеет такую же маркировку.