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Обмін полоненими: майже всі звільнені українці мають поранення або захворювання

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Середа 08 березня 2023 04:18
Обмін полоненими: майже всі звільнені українці мають поранення або захворювання Фото: Майже всі українці, які звільнені з російського полону, мають поранення або захворювання (t.me/ermaka2022)
Автор: Олег Васьків

Майже всі українці, які 7 березня були звільнені з російського полону, мають поранення або важкі захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Робочої групи Координаційного штабу Богдана Охріменка в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що цей обмін став 39 після повномасштабного вторгнення РФ. Сотні родин отримали приємну звістку, повернулися їх рідні - 130 захисників і захисниць.

"Стан здоров'я, на жаль, бажає бути кращим, оскільки в цьому обміні майже всі військовослужбовці мають поранення, важкі захворювання, яких вони зазнали під час боротьби за незалежність України", - сказав Охріменко.

Стосовно повернення цивільних українців, то робота триває.

"Але цивільні не можуть вважатися військовополоненими, їх повернення має бути без усіляких обмінів. Оскільки тримання цивільних в заручниках це інша стаття кримінального кодексу. В даному випадку можна говорити про тероризм. Утримання цивільних є злочин проти цивільного населення", - пояснив заступника керівника Робочої групи Координаційного штабу.

Нагадаємо, 7 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувала відео повернення додому 130 українських захисників.

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Обмін полоненими
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