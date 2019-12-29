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При обмене пленными между Украиной и ОРДЛО произошло ДТП

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 12:25
При обмене пленными между Украиной и ОРДЛО произошло ДТП
Фото: мето происшествия (скрин видео)

В результате происшествия никто не пострадал

В воскресенье, 29 декабря, в "серой зоне" Донбасса, где проходит обмен пленными, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает РБК-Украина.

Участниками ДТП стали пассажирский автобус, в котором находились участники обмена, а также микроавтобус.

При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и ОРДЛО, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

Автомобили не получили значительных повреждений, пострадавших нет.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

По предварительным данным, обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.

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