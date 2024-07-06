Облаяв захисника і побажав смерті. В Одесі сплахнув новий скандал: деталі інциденту

В Одесі у фітнес-центрі тренер облаяв військовослужбовця. Він ображав захисника і побажав смерті усім, хто на фронті. Пізніше зловмиснику вручили повістку і його забрали представники місцевого військкомату.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію громадського діяча та волонтера Дем’ян Ганула у Telegram.
Ганул зазначає, що винуватець конфлікту працює фітнес-тренером в Одесі. Він облаяв військового і заявив, що йому байдуже, що той воював. Крім цього, чоловік побажав смерті усім, хто зараз на фронті.
"Я на звʼязку з військовим, якого ображав цей негідник. П*дар встановлений, звати виродка Свивастян Гогович, ми з хлопцями вже виїхали до нього, цього разу ніхто йому не допоможе", - написав Ганул.
Пізніше активіст поширив фото з тим самим чоловіком, який ображав військового. У нього був розбитий ніс. Хто саме побив чоловіка і за яких обставин - невідомо.
Чоловіку, який ображав військового, розбили ніс (фото: t.me/ganul93)
Також Ганул повідомив, що винуватця інциденту забирають представники місцевого ТЦК для проходження ВЛК.
Винуватець конфлікту намагався звинуватити активістів, що начебто вони взяли його телефон і від його імені публікували дописи на сторінці. Втім, Ганул опублікував відео, на якому видно, що зловмисник сам тримає свій телефон.
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