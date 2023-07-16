Обіцяв зарізати сім'ю копа. "Арізона" вигнала скандального хокеїста з білоруським корінням

Керівництво аутсайдера Національної хокейної ліги "Арізони Койотіс" вирішило розірвати контракт із центрфорвардом Алексом Гальченюком після резонансної поведінки в ситуації зі скоєнням дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TSN.
"Койотіс" попрощалися з 29-річним форвардом, якого підписали фактично два тижні тому. ДТП і неадекватна поведінка американця білоруського походження зробили його безробітним.
Гальченюк потрапив у скандал 9 липня. Поліція висунула хокеїсту кілька звинувачень – наїзд на приватну власність, хуліганство, непокора, опір під час арешту та погрози або залякування. Після того, як форвард із товаришем напідпитку врізалися в бордюр і дорожній знак їх зупинили поліцейські.
Копи попросили Гальченюка вийти з авто, а той почав конфліктувати і опинився в кайданках. По дорозі до відділку він кілька разів погрожував правоохоронцям і дозволяв собі расистські випади. Згодом почав хизуватися зв'язками в Москві, заявивши поліцейському: "Я заріжу тебе, твою дружину, твою доньку". Пізніше форвард заявив копам, що жартував із ними.
Уродженець Мілуокі, син радянського та білоруського хокеїста Олександра Гальченюка. Дитинство та юність провів у Росії.
На драфті НХЛ-2012 обраний "Монреалем" під 3-м номером. Провів 6 сезонів поспіль у складі "Канадієнс". Пізніше двічі захищав кольори "Арізони", "Піттсбурга", "Міннесоти", "Оттави", "Торонто" та "Колорадо".
У складі збірної США U-20 став чемпіоном світу в 2013 році. Того ж року здобув "бронзу" з дорослою командою на планетарному форумі в Швеції та Фінляндії.
До слова, раніше "Чикаго" забрав центрфорварда Бедарда під першим номером драфту НХЛ.
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