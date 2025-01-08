Обікрав росіян. ССО показали ще одну частину щоденника вбитого спецпризначенця КНДР

Північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг, який був ліквідований у Курській області, виявився крадієм. Це випливає з його щоденника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Facebook.
ССО оприлюднили нову частину перекладених записів зі щоденника північнокорейського солдата. Після прибуття на територію РФ він обікрав російського солдата.
Гьонг Хонг Джонг у щоденнику не вказує, що саме він вкрав і в якій кількості, але ймовірно, хтось його викрив.
"Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною і поклав до кишені речі росіян", - пише солдат.
За словами північнокорейця, він не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, що належить іншій країні. І це могло б спричинити серйозні наслідки для командирів КНДР.
"Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах і знищувати ворогів", - додав він.
Нагадаємо, українські воїни Сил спецоперацій знайшли в одного з убитих північнокорейських солдатів щоденник, який він вів після прибуття в Росію для війни проти України.
Зокрема, Гьонг Хонг Джонг зізнавався, що скоїв "непрощенні гріхи", але влада КНДР "дала йому шлях" для нового старту в житті.
Також він зазначав, що йому та іншим північнокорейським солдатам наказали виконувати будь-які завдання, навіть ціною власного життя.
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