Обікрав росіян. ССО показали ще одну частину щоденника вбитого спецпризначенця КНДР

Північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг, який був ліквідований у Курській області, виявився крадієм. Це випливає з його щоденника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Facebook .

ССО оприлюднили нову частину перекладених записів зі щоденника північнокорейського солдата. Після прибуття на територію РФ він обікрав російського солдата.

Фото: частина записів північнокорейського солдата (facebook.com/usofcom)

Гьонг Хонг Джонг у щоденнику не вказує, що саме він вкрав і в якій кількості, але ймовірно, хтось його викрив.

"Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною і поклав до кишені речі росіян", - пише солдат.

За словами північнокорейця, він не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, що належить іншій країні. І це могло б спричинити серйозні наслідки для командирів КНДР.

"Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах і знищувати ворогів", - додав він.