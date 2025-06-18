Обгоріли на сонці? 6 простих дій, які допоможуть врятувати шкіру

Сонячні опіки можуть спричинити біль, почервоніння та дискомфорт, але правильні дії допоможуть швидше полегшити стан і запобігти ускладненням. Важливо одразу вжити заходів та уникати подальшого сонячного впливу та зволожувати уражені ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з псиланням на TikTok -сторінку американського дерматолога Муніра Смоджа.

Що робити при сонячному опіку

Використовуйте прохолодну фланель

Прохолодна фланель - це один із простих і доступних засобів для першої допомоги при незначних опіках. Це шматок тканини з фланелі, змочений прохолодною (не крижаною) водою.

Вона допомагає знизити температуру шкіри, зменшити біль і запалення після опіку.

Як правильно застосовувати:

змочіть фланель прохолодною (15-20 °C) водою

обережно прикладіть її до обпеченої ділянки шкіри

тримайте 10-15 хвилин, при необхідності змочуйте тканину повторно.

уникайте застосування льоду або дуже холодної води, щоб не пошкодити шкіру ще більше

При глибоких опіках, великих ураженнях шкіри, або якщо опік супроводжується пухирями, сильним болем або ознаками інфекції - слід звернутися до лікаря.

Уникайте використання активних речовин

Доктор Смоджі пояснив, що б агато людей люблять використовувати такі засоби, як алое вера на поверхні шкіри, але це може збільшити ризик зараження.

Варто використовувати засоби на основі керамідів, що містять пом'якшувальні речовини, які допомагають заспокоїти шкіру.

Обирайте такі інгредієнти, як гліцерин, які допомагають зволожувати шкіру та покращувати її бар'єр. Креми та лосьйони, що містять кераміди, також можуть бути чудовими, оскільки вони утворюють захисний шар, що допомагає запобігти втраті вологи.

Приймайте антигістамінні препарати

Антигістамінні препарати при опіках зазвичай не є основним засобом лікування. Вони можуть допомогти, якщо після опіку виникає сильний свербіж або алергічна реакція (наприклад, висип чи набряк), оскільки антигістаміни зменшують дію гістаміну - речовини, що викликає свербіж і запалення.

Уникайте відлущування та пілінгу ураженої ділянки

Опіки вже пошкоджують шкіру, роблячи її більш вразливою. Відлущування чи пілінг можуть додатково травмувати шкіру, руйнуючи її захисний шар і збільшуючи ризик інфекції.

Механічне відлущування посилює біль, викликає подразнення, запалення і затягує процес загоєння.

До того ж пілінг може зняти новоутворений епітелій (тонкий шар нових клітин), що уповільнює регенерацію тканин і може спричинити утворення рубців.

Тримайтеся подалі від сонця

Після сонячного опіку важливо дати собі час на належне загоєння шкіри. Тому важливо уникати сонця протягом цього періоду.

"Дайте своїй шкірі відновитися. Знадобиться трохи часу, поки ваша шкіра повернеться до нормального стану", - зазначив експерт.

Нанесіть трохи сонцезахисного крему

Варто використовувати сонцезахисний крем з SPF щонайменше 30, наносячи його за 30 хвилин до виходу на вулицю. Для найкращих результатів повторно наносьте крем кожні дві години, що важливо через висихаючий вплив сонця.

Дорослим слід використовувати від шести до восьми чайних ложок сонцезахисного крему для покриття всього тіла. Також слід обирати водостійкі формули, якщо ви пітнієте або контактуєте з водою.

В який час доби можна згоріти на сонці

Згоріти на сонці можна в будь-який час доби, якщо тривалий час перебувати під прямими сонячними променями без захисту. Проте найбільший ризик опіків шкіри спостерігається в період, коли сонце найбільш активне - приблизно з 10:00 до 16:00.