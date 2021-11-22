Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 теперь можно посмотреть онлайн

"Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящие в первую и вторую волну, можно увидеть на инфорпанелях ГП МЗУ", - говорится в сообщении ведомства.

Теперь на сайте государственного предприятия можно найти информацию о:

наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ);

коечном фонде;

количестве пациентов, больных COVID-19;

медицинском персонале, задействованном или который может быть задействован для работы с пациентами с COVID-19;

наличии лекарств для больных COVID-19;

оборудовании для пациентов с COVID-19.

Следует отметить, что функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения.

В Минздраве уверяют, что данные обновляются ежедневно благодаря отчетам, которые больницы вводят в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".