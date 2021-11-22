Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 теперь можно посмотреть онлайн

ГП "Медицинские закупки Украины" создало панель управления с информацией об обеспечении больниц средствами для борьбы с COVID-19. Соответствующую информацию можно будет просмотреть на официальном сайте государственного предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящие в первую и вторую волну, можно увидеть на инфорпанелях ГП МЗУ", - говорится в сообщении ведомства.
Теперь на сайте государственного предприятия можно найти информацию о:
Следует отметить, что функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения.
В Минздраве уверяют, что данные обновляются ежедневно благодаря отчетам, которые больницы вводят в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".
Напомним, ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) провели исследования и выявили 11 различных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Образцы были взяты у больных коронавирусом в разных регионах страны.
Стоит отметить, что в Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили менее 100 тысяч человек.