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Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 теперь можно посмотреть онлайн

Автор: РБК-Украина

ГП "Медицинские закупки Украины" создало панель управления с информацией об обеспечении больниц средствами для борьбы с COVID-19. Соответствующую информацию можно будет просмотреть на официальном сайте государственного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящие в первую и вторую волну, можно увидеть на инфорпанелях ГП МЗУ", - говорится в сообщении ведомства.

Теперь на сайте государственного предприятия можно найти информацию о:

  • наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ);
  • коечном фонде;
  • количестве пациентов, больных COVID-19;
  • медицинском персонале, задействованном или который может быть задействован для работы с пациентами с COVID-19;
  • наличии лекарств для больных COVID-19;
  • оборудовании для пациентов с COVID-19.

Следует отметить, что функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения.

В Минздраве уверяют, что данные обновляются ежедневно благодаря отчетам, которые больницы вводят в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".

Напомним, ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) провели исследования и выявили 11 различных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Образцы были взяты у больных коронавирусом в разных регионах страны.

Стоит отметить, что в Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили менее 100 тысяч человек.

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