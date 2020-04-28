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Обеспечением средств для преодоления коронавируса будет заниматься Минздрав, - ОП

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 13:44
Обеспечением средств для преодоления коронавируса будет заниматься Минздрав, - ОП
Фото: Владимир Зеленский на совещании (president.gov.ua)

Президент обратился к министру здравоохранения

Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии коронавируса, которое до сих пор курировал Офис президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения. Об этом шла речь на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский обратился к министру здравоохранения Максима Степанову и заявил о необходимости обеспечения поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели вдоволь всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - обратился Зеленский к Степанова.

Вместе с тем, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в ближайшее время в Украину прибудет еще один самолет с медпомощью, там будут 400 тысяч защитных масок, защитные средства для глаз.

Напомним, группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab спрогнозировала, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года.

Также Министерство здравоохранения Украины заявляет, что в стране может не состояться пик заболеваемости COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер.

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