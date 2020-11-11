На обеспечение кислородом коек для больных COVID-19 направили 895 млн гривен

Кабинет министров дополнительно выделил 895 млн гривен на обеспечение кислородом коечного фонда для больных COVID-19 в больницах. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Правительство постоянно на контакте с руководителями регионов и руководителями департаментов здравоохранения. Четко всем сказано: отсутствие результата по обеспечению больниц, когда для этого выделяются все финансовые ресурсы - это недопустимо. Поэтому будут приниматься кадровые решения", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Правительство сократило расходы на развитие автомобильных дорог на 895 578, 3 тысяч гривен. Эти деньги передадут Минздраву для обеспечения больниц кислородом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных коек. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Как писало РБК-Украина, в конце октября Шмыгаль заявил, что в Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысячи больше, чем в сентябре.