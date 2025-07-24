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"Оберіг від ТЦК"? Фактчекери викрили фейк роспропаганди про продаж гранати на OLX

Четвер 24 липня 2025 11:44
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"Оберіг від ТЦК"? Фактчекери викрили фейк роспропаганди про продаж гранати на OLX Оголошення про буцімто продаж на OLX "гранати, як оберегу від ТЦК" - це фейк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У мережі викрили фейк російських пропагандистів про буцімто продаж на OLX "гранати, як оберегу від ТЦК та СП".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Що відомо про черговий фейк роспропагандистів

В урядовій організації розповіли про чергову брехню - буцімто "на платформі оголошень OLX продають гранату як оберіг від ТЦК та СП".

"Скриншот з таким повідомленням з нібито сайту OLX і контактами продавця поширюють роспропагандисти у Telegram-каналах", - пояснили українцям.

Зазначається, що насправді:

  • на OLX немає жодного подібного оголошення з підписом "оберіг від ТЦК";
  • вказаного ID-номера акаунта на платформі не існує.

Уточнюється, що цей кейс розібрали фактчекери VoxCheck (незалежного фактчекінгового проекту неприбуткової організації VoxUkraine).

"Ба більше, текст з фейкового оголошення слово в слово збігається з описами на комерційних сайтах, де продають муляжі гранат Ф-1", - наголосили у ЦСКІБ.

Йдеться про сувенірну продукцію, яка:

  • не є зброєю;
  • не містить вибухових речовин;
  • відрізняється від оригіналу лише вагою.

"Висновок: російські фейкороби просто використали чужий текст і зліпили з нього черговий фейк, щоб дискредитувати українців", - підсумували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

&quot;Оберіг від ТЦК&quot;? Фактчекери викрили фейк роспропаганди про продаж гранати на OLXПублікація ЦСКІБ (скриншот: facebook.com/StratcomCentreUA)

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили громадян про нову хвилю ворожих пропагандистських фейків.

Ймовірне також посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні.

Нещодавно, наприклад, стало відомо, що РФ розганяє фейк про "бандерівський" мобілізаційний плакат в Україні.

Крім того, російська пропаганда вигадала й поширювала фейк, буцімто Служба безпеки України затримала громадян Польщі з "національними символами".

Читайте також, що відомо про фейки щодо буцімто мобілізації в Україні з 1 вересня 2025 року до мільйона жінок (включно з дівчатами віком від 18 років).

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