"Оберіг від ТЦК"? Фактчекери викрили фейк роспропаганди про продаж гранати на OLX

У мережі викрили фейк російських пропагандистів про буцімто продаж на OLX "гранати, як оберегу від ТЦК та СП".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Що відомо про черговий фейк роспропагандистів

В урядовій організації розповіли про чергову брехню - буцімто "на платформі оголошень OLX продають гранату як оберіг від ТЦК та СП".

"Скриншот з таким повідомленням з нібито сайту OLX і контактами продавця поширюють роспропагандисти у Telegram-каналах", - пояснили українцям.

Зазначається, що насправді:

на OLX немає жодного подібного оголошення з підписом "оберіг від ТЦК";

вказаного ID-номера акаунта на платформі не існує.

Уточнюється, що цей кейс розібрали фактчекери VoxCheck (незалежного фактчекінгового проекту неприбуткової організації VoxUkraine).

"Ба більше, текст з фейкового оголошення слово в слово збігається з описами на комерційних сайтах, де продають муляжі гранат Ф-1", - наголосили у ЦСКІБ.

Йдеться про сувенірну продукцію, яка:

не є зброєю;

не містить вибухових речовин;

відрізняється від оригіналу лише вагою.

"Висновок: російські фейкороби просто використали чужий текст і зліпили з нього черговий фейк, щоб дискредитувати українців", - підсумували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Публікація ЦСКІБ (скриншот: facebook.com/StratcomCentreUA)