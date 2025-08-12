Обережно, токсична риба! Які види краще не купувати і чим їх замінити

Найнебезпечніша риба

Насамперед уникайте великих глибоководних риб, особливо з Атлантичного океану, який вважається найбільш забрудненим. Чим більша й старіша риба, тим більше шкідливих речовин вона встигла увібрати.

Тунець, камбала та палтус (з Атлантики)

Ці великі хижаки є лідерами за вмістом токсинів.

Тілапія та пангасіус

Часто вирощуються в антисанітарних умовах, через що їх вважають «брудними».

Морський окунь

Схильний до накопичення ртуті, небезпечної для нервової системи.

Штучно вирощені лосось та форель

Користь такої риби сумнівна, оскільки вона поступається диким видам за вмістом поживних речовин. Ідеал - дика риба з чистих водойм.

Найкорисніша та найдоступніша риба

Висока ціна не завжди показник якості. Часто найкорисніша риба ховається на нижніх полицях магазинів за цілком доступною ціною.

Найкращим вибором є оселедець та скумбрія. Ці види невеликі за розміром, тому не накопичують токсинів, але при цьому є абсолютними рекордсменами за вмістом Омега-3 та білка. Також до списку корисних і безпечних належать:

Минтай, хек, тріска.

Дикі лососеві: нерка, кета, горбуша, кіжуч.

Дрібні риби: сардини та анчоуси, які є чудовим джерелом кальцію.

Сібас, дорадо, судак, щука.

Ключові правила вибору риби

Розмір має значення

Завжди обирайте меншу за розміром рибу, вона молодша і чистіша.

Консерви у власному соку

Уникайте риби в олії, оскільки це зайві калорії та окислені жири.

Ознаки нересту

Купуючи дикого лосося, звертайте увагу на луску. Вона має бути сріблястою, а не кольоровою. Яскраві плями - ознака нересту, під час якого м'ясо риби руйнується і втрачає користь.

Справжня ікра

Червона ікра - чемпіон за вмістом Омега-3. Щоб не купити підробку, дивіться на вміст білка на 100 г, його має бути не менше 28 г.